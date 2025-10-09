Реклама на ТАСС
Адвокат Гуцул обвинил апелляционный суд в нарушении ее прав

В ходе слушания дела не было соблюдено ни право на защиту, ни право на справедливое судебное разбирательство, отметил Сергей Морару
09:39
обновлено 09:41

КИШИНЕВ, 9 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата продолжает нарушать права главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, как и нижестоящая судебная инстанция. Об этом рассказал журналистам в перерыве заседания адвокат Сергей Морару.

"По тому, как проходило слушание до сих пор, мы видим, что Апелляционная палата демонстрирует тот же подход, что и нижестоящая судебная инстанция. Были нарушены все возможные права - не было соблюдено ни право на защиту, ни право на справедливое судебное разбирательство", - сказал Морару. 

