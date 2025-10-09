В Курске начнут рассматривать дело о хищении при строительстве фортификаций

Ленинский районный суд приступит к рассмотрению 13 октября

Редакция сайта ТАСС

КУРСК, 9 октября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Курска 13 октября приступит к рассмотрению по существу дела в отношении бывших руководителей АО "Корпорация развития Курской области" о растрате денег при строительстве фортификаций в Курской области. Информация об этом появилась в картотеке суда.

Ранее в суде прошли предварительные слушания по уголовному делу экс-руководителей "Корпорации развития Курской области". Владимир Лукин, Дмитрий Спиридонов, Игорь Грабин и Андрей Воловиков обвиняются в хищении 152 млн рублей при строительстве фортификационных сооружений.

По версии следствия, не позднее 28 июля 2023 года генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Лукин совместно со своими заместителями Грабиным и Спиридоновым обеспечили заключение с возглавляемым Воловиковым ООО "КТК сервис" договора подряда на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. При этом реальной хозяйственной деятельности это общество не вело, создавалась лишь видимость выполняемых работ. В дальнейшем они в составе организованной группы похитили более 152 млн рублей.