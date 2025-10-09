Против жителя Чувашии за попытку поджога подстанции завели дело о теракте

Он стал жертвой мошенников и был завербован украинскими спецслужбами

ЧЕБОКСАРЫ, 9 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении 19-летнего жителя Чувашии после попытки поджога электроподстанции железной дороги в городе Канаше. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Чувашской Республике.

"Следственным органом УФСБ России по Чувашской Республике возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, в ходе оперативных мероприятий установлено, что подозреваемый стал жертвой мошенников и был завербован украинскими спецслужбами. В мае 2025 года злоумышленники, представившись сотрудниками "Почты России", правоохранительных органов и Центробанка, убедили фигуранта оформить займы и перевести 100 тыс. рублей на "безопасный счет".

Затем под угрозой уголовного преследования якобы за помощь мошенникам подозреваемого принудили совершить поджог электроподстанции железной дороги в городе Канаше. Ему перевели деньги для приобретения компонентов и приготовления зажигательной смеси. Фигурант попытался поджечь подстанцию, но возгорания не произошло. Впоследствии молодой человек обратился в правоохранительные органы с повинной.