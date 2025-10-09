В школах Краснокамска приостановили учебный процесс из-за угрозы нападения

По информации местных СМИ, в соцсети появился канал с угрозами устроить вооруженное нападение на несколько школ города

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 9 октября. /ТАСС/. Учебный процесс приостановлен в школах города Краснокамска Пермского края из-за угрозы противоправных действий. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной безопасности региона.

"В одном из телеграм-каналов зафиксированы сообщения об угрозе совершения противоправных действий в школах г. Краснокамск. Оперативные службы оповещены, в настоящее время проводится проверка. В целях обеспечения безопасности образовательный процесс приостановлен", - говорится в сообщении ведомства.

По информации местных СМИ, в соцсети появился канал с угрозами устроить вооруженное нападение на несколько школ Краснокамска. В министерстве территориальной безопасности региона отметили, что видеоматериалы об этом переданы в правоохранительные органы для установления личности нарушителя.