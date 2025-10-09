СК показал кадры с задержанными за незаконный оборот банковских карт в Волжском

Двое из фигурантов дела являются несовершеннолетними

ТАСС, 9 октября. СК России показал кадры с задержанными за незаконный оборот банковских карт в Волгоградской области.

На видео показан момент предъявления обвинений фигурантам.

Заведено уголовное дело в отношении троих жителей города Волжского, двое из которых несовершеннолетние. Их подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 187 УК РФ (приобретение и передача другому лицу из корыстной заинтересованности электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций). Все фигуранты задержаны, с их участием проводятся следственные действия. В ходе обыска по месту жительства фигурантов сотрудники правоохранительных орагнов обнаружили и изъяли более 120 банковских карт, 800 тыс. рублей, а также дорогостоящие часы.