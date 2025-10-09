В Самарской области троих детей госпитализировали после истязаний матерью

Против женщины завели уголовное дело

САМАРА, 9 октября. /ТАСС/. В Чапаевске в Самарской области троих детей, которых систематически избивала мать, изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Против женщины завели уголовное дело, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении женщины, подозреваемой в систематическом избиении ребенка, по признакам состава преступления, предусмотренного п. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное в отношении двух и более лиц, являющихся заведомо несовершеннолетними). <…> Трое малолетних детей изъяты из семьи и помещены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения о том, что многодетная мать в Чапаевске оскорбляет, угрожает и наносит побои своим детям, а также снимает свои действия на видео. Во вторник сообщалось о возбуждении уголовного дела о неисполнении родительских обязанностей в отношении женщины.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также в ходе расследования уголовного дела дадут оценку действиям должностных лиц органов профилактики.