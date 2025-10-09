В Москве арестовали многодетную мать за оправдание терроризма в интернете

Юлия Мирзалиева не признала вину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября./ТАСС/. Мещанский суд Москвы на 2 месяца отправил в СИЗО 45-летнюю многодетную мать Юлию Мирзалиеву по обвинению в публичном оправдании терроризма в интернете. Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, женщину привлекли к уголовной ответственности после трех административных арестов за мелкое хулиганство.

"Ходатайство следователя подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в документах.

45-летняя уроженка Казахстана Юлия Мирзалиева вину не признает, а до назначения ей первого административного ареста заявила в суде, что полицейские "ворвались домой", оскорбляли, разбросали все ее вещи и обвинили в мелком хулиганстве. По словам женщины, при задержании правоохранители "потребовали предъявить" им запрещенные вещества, а также средства технической связи, и "отвезли на Лубянку", где взяли у нее генетический анализ (слюны) и отпечатки пальцев.

Ранее Мирзалиева проживала в Костромской области, где против нее органами опеки был заявлен гражданский иск об ограничении родительских прав на троих детей за формирование у них "негативного отношения к окружающим и стране в целом", "неприязненные высказывания в адрес государства", а также отсутствия у нее постоянной работы. Согласно опубликованным в соцсетях женщины постам и комментариям, вторжение ВСУ в Курскую область в 2024 году вызвало у нее чувство радости. Также Мирзалиева выражает поддержку действиям украинских боевиков на территории РФ.