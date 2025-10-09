Из вуза в Нижнем Новгороде эвакуировались 450 человек из-за короткого замыкания

Произошло возгорание на площади 1 кв. м

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Возгорание произошло из-за короткого замыкания проектора в учебной аудитории корпуса университета им. Козьмы Минина в Нижнем Новгороде. Эвакуировались 450 студентов и преподавателей, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"В результате короткого замыкания проектора в учебной аудитории произошло возгорание на площади 1 квадратный метр. Погибших и пострадавших нет. Самостоятельно эвакуировались 355 учащихся и 95 преподавателей", - говорится в сообщении.

На месте работают дознаватели спасательного ведомства.