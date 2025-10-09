Реклама на ТАСС
В России выросло число кибератак на критическую информационную инфраструктуру

Показатель в 2025 году увеличился почти в четыре раза, сообщили в СБ РФ
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Количество компьютерных преступлений в отношении критической информационной инфраструктуры России в 2025 году выросло почти в четыре раза, констатировали в Совете безопасности (СБ) РФ.

"Почти в четыре раза увеличилось количество преступлений в отношении объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности. На совещании рассматривались вопросы противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий, и ситуация в нынешнем году. 

