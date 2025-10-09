В СБ выступили за усиление ответственности за компьютерные преступления

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) РФ по информационной безопасности выступила за усиление ответственности за компьютерные преступления.

"В целях парирования этих угроз (преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий - прим. ТАСС) членами комиссии особое внимание уделено организационным и техническим мероприятиям повышения эффективности способов и методов борьбы с компьютерными преступлениями, а также выработаны дополнительные меры нормативно-правового регулирования в рассматриваемой сфере, включая усиление ответственности преступников за совершенные деяния", - сообщили ТАСС в пресс-службе аппарата СБ по итогам заседания Межведомственной комиссии Совбеза по информационной безопасности.