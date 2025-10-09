СК требует арестовать имущество экс-депутата Мосгордумы Круглова

Он обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ

Максим Круглов © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Следственный комитет требует наложить арест на имущество бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, обвиняемого в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Об этом ТАСС сообщили в Замоскворецком суде Москвы.

"В суд поступило ходатайство следствия о наложении ареста на имущество Круглова", - сказали в суде.

Круглову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации). Он взят под стражу.

Ранее СК сообщал, что в ходе допроса мужчина не признал вину. Как сообщалось ранее, Круглов в апреле 2022 года публично распространил в Telegram-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ против мирного населения Украины.