DPA: в ФРГ полиция открыла огонь по мужчине с предметом, похожим на оружие

Его госпитализировали

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Полиция ФРГ открыла огонь по мужчине, который в центре Дюссельдорфа размахивал предметом, похожим на оружие. Он получил ранения и был госпитализирован, сообщило агентство DPA со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел у ресторана быстрого питания на оживленной торговой улице. Сигнал тревоги поступил в полицию примерно в 15:30 (16:30 мск). Прибывшие на место стражи порядка потребовали от мужчины убрать в сторону предмет, на что тот не отреагировал. После этого полицейские открыли огонь.

Район ЧП оцеплен. Пока неясно, идет ли речь о настоящем оружии или муляже.