В Подмосковье задержали мужчину, установившего на крыше автобуса фейерверки

Сотрудники полиции установили личность правонарушителя и доставили его в отдел

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, который установил на крыше автобуса на Можайском шоссе в Московской области батарею фейерверков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В интернете получил распространение видеоролик, на котором запечатлены действия молодого человека. На крыше автобуса, который следовал по Можайскому шоссе, он установил батарею фейерверков. Они начали выстреливать во время движения пассажирского транспорта, создавая угрозу как для водителя и пассажиров рейса, так и для окружающих", - сообщила она.

По словам Волк, сотрудники подмосковной полиции в кратчайшие сроки установили личность правонарушителя и доставили его во 2-й городской отдел полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу. "Житель Волгоградской области за мелкое хулиганство привлечен к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ", - заключила представитель МВД.