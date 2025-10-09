В Новосибирске при наезде автомобиля на остановку пострадали шесть человек

Всех их доставили в больницы

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Новосибирске, пострадали шесть человек. Они доставлены в медучреждения, сообщили ТАСС в Минздраве региона со ссылкой на министра здравоохранения Ростислава Заболоцкого.

"В ДТП на улице Кирова пострадали шесть человек. Все они доставлены в лечебные учреждения бригадами скорой медицинской помощи. В настоящее время врачи обследуют их, чтобы установить степень тяжести травм. Министерство здравоохранения держит ситуацию на контроле", - приводятся в сообщении слова министра. Информацию о шести пострадавших также подтвердили в ГУ МВД. В полиции уточнили, что у водителя выявлены признаки алкогольного опьянения.

Позже в Минздраве области рассказали о состоянии пострадавших. "Один из пострадавших в результате ДТП на остановке "Универмаг Октябрьский" находится в крайне тяжелом состоянии. Четыре человека - в тяжелом состоянии. Еще один пострадавший - в состоянии средней степени тяжести. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь", - привели слова министра в пресс-службе минздрава региона.

В Минздраве опровергли информацию о погибшем в ДТП, которая появилась в ряде СМИ. Ее также опровергли в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Как сообщили ТАСС в правоохранительных органах, автомобиль, который совершил наезд на остановку, находился в каршеринге.

СК проводит проверку по факту происшествия.