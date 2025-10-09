Участника беспорядков в аэропорту Махачкалы приговорили к семи годам колонии

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Георгиевский городской суд Ставрополья приговорил к семи годам лишения свободы участника беспорядков в аэропорту Махачкалы. Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе краевой прокуратуры.

"Георгиевский городской суд Ставропольского края вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Республики Дагестан. С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 212 УК РФ (массовые беспорядки), ч. 3 ст. 263.1 УК РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности). Как пояснили ТАСС в пресс-службе, в двух судах региона рассматриваются уголовные дела в отношении еще трех участников беспорядков.

Участники беспорядков 29 октября 2023 года уничтожили и повредили имущество международного аэропорта Уйташ в Махачкале на сумму более 24 млн рублей. В результате беспорядков работа аэропорта была полностью заблокирована, произошла задержка и отмена регулярных рейсов, их пришлось перенаправлять в другие аэропорты. Уголовные дела в отношении нескольких десятков фигурантов рассматривались в судах Ставрополья, большинству из них уже вынесены обвинительные приговоры.