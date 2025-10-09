В Белгородской области девочка получила тяжелые травмы при ударе дрона ВСУ по дому

В региональном оперштабе сообщили, что ребенка доставили в Шебекинскую ЦРБ

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 9 октября. /ТАСС/. Восьмилетняя девочка пострадала во время атаки украинского дрона в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Бойцы самообороны доставили ее в тяжелом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Для дальнейшего обследования и лечения девочку транспортируют в детскую областную клиническую больницу. Информация о последствиях уточняется.