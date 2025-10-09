Экс-кадровика газоперерабатывающей организации в Астрахани осудили за взятки

Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 10 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

АСТРАХАНЬ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший специалист газоперерабатывающей организации Астраханской области по кадровым вопросам приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу 10 млн рублей за взятки, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что в период с 2019 по 2021 год мужчина через посредника получал от местных жителей взятки в размере от 100 до 250 тыс. рублей за содействие в трудоустройстве на различные должности. Кроме того, в марте 2019 года на участке дома осужденного местный житель за трудоустройство его сына в компанию провел строительные работы на общую сумму 300 тыс. рублей. Как сообщили в СК, мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 290, п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки).

"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 10 млн руб", - говорится в сообщении.

Суммарно размер взяток превысил 3,9 млн рублей. Его преступные действия пресекли региональное управление СК и УФСБ России по Астраханской области.