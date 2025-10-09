В Волгоградской области локализовали возгорание сухостоя

Площадь возгорания составила 200 га

ВОЛГОГРАД, 9 октября. /ТАСС/. Возгорание сухой травы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области локализовано на площади 200 га, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

Ранее в МЧС сообщили, что в 15:07 мск поступило сообщение о возгорании камыша, площадь возгорания составила 200 га. Угрозы населенным пунктам не было.

"В 19:05 локализация на площади 200 га", - сообщили в управлении.

По уточненным данным, к тушению привлечено 13 единиц техники и 29 человек личного состава.