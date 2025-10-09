В Краснодарском крае четыре человека погибли в ДТП

В их числе двое детей

КРАСНОДАР, 9 октября. /ТАСС/. Четверо человек, среди которых двое детей, погибли в ДТП с большегрузом в Краснодарском крае, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Сегодня в 13:50 мск 32-летний водитель Mercedes на автодороге Джубга - Сочи не учел метеорологические условия и допустил неуправляемый занос. Иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с большегрузом "Вольво" с полуприцепом", - говорится в Telegram-канале управления.

Водитель легкового автомобиля и трое пассажиров, женщина 30 лет и двое детей двух и четырех лет, скончались на месте происшествия до приезда скорой помощи.