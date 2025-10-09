В Ивановской области один охотник застрелил другого на кукурузном поле
Редакция сайта ТАСС
18:30
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Полиция выехала на место происшествия в Родниковском районе Ивановской области, где, по предварительным данным, один охотник застрелил другого. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
"В Родниковском районе следственно-оперативная группа полиции следует на место трагического происшествия. По предварительным данным, выстрел одного охотника привел к гибели другого", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все произошло на кукурузном поле. Обстоятельства пока не ясны.