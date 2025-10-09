В Мурманской области пропал доступ к интернету после аварии

На магистральных линиях нескольких операторов произошли повреждения

МУРМАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники "Ростелекома" устраняют последствия аварии на магистральных линиях в Мурманской области. Доступ к интернету затруднен на севере региона, сообщили в оперштабе.

"На севере Мурманской области фиксируются сложности с доступом к сети Интернет из-за повреждений на магистральных линиях сразу нескольких операторов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты "Ростелекома" предпринимают необходимые меры для быстрого восстановления работы связи.

О проблеме с доступом интернет-провайдеры сообщили в четверг вечером, сроки восстановления не называются.

Как позже уточнили ТАСС в пресс-службе Мурманского филиала ПАО "Ростелеком", ориентировочное время устранения аварии - около 04:00 мск 10 октября. "На ремонт магистрального кабеля требуется время. Аварийно-восстановительная бригада работает в усиленном составе", - сказал собеседник агентства.