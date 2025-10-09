В Липецкой области потерпел крушение самолет МиГ-31
Редакция сайта ТАСС
20:29
МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Самолет МиГ-31 потерпел аварию в Липецкой области, экипаж катапультировался, угрозы жизни летчикам нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Сегодня около 19:20 мск в Липецкой области при заходе на посадку после выполнения планового учебно-тренировочного полета потерпел аварию самолет МиГ-31. Экипаж самолета катапультировался, угрозы жизни летчикам нет", - сказали там.
Самолет упал в безлюдном районе. Полет выполнялся без боекомплекта.