На Камчатке два фельдшера пострадали в ДТП со скорой

Медиков отправили в больницу

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 октября. /ТАСС/. Машина скорой помощи, которая двигалась по дороге с включенным проблесковым маячком и спецсигналом, опрокинулась на Камчатке из-за того, что ей не уступил дорогу другой автомобиль. В ДТП пострадали два фельдшера, сообщает краевой Минздрав.

"Двое медиков отправлены в лечебное учреждение для обследования, решается вопрос об их госпитализации", - говорится в сообщении.

Водитель второго автомобиля не пострадал, с ним работают сотрудники Госавтоинспекции.