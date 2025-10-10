Организатор концерта "Пикника" не должен платить за ущерб пострадавшим от теракта

Однако они имеют право требовать компенсацию с подсудимых по уголовному делу, говорится в тексте решения Хорошевского суда Москвы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Организатор концерта группы "Пикник" ООО "МСМ" не должен выплачивать компенсацию пострадавшим в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в Красногорске. Об этом сказано в тексте решения Хорошевского суда Москвы по иску Александра Загоскина, который надышался в результате теракта угарным газом и требовал с организатора мероприятия 1 млн рублей в качестве компенсации.

"В соответствии с Гражданским кодексом РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. ООО "МСМ" признано потерпевшим по уголовному делу о теракте. Кроме того, вина ответчика - ООО "МСМ" -также не установлена в ходе расследования уголовного дела, расследуемого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - сказано в документе.

На основании этого, как отмечается в документе, факт оказания ответчиком услуг, не отвечающих требованиям безопасности при проведении концерта группы "Пикник" в концертном зале "Крокус сити холл", не установлен. "Факт причинения какого-либо вреда здоровью истцу по вине ответчика - ООО "МСМ" - в связи с террористическим актом, совершенным в период проведения концерта группы "Пикник" в концертном зале "Крокус сити холл" также не установлен", - отмечается в решении суда. При этом подчеркивается, что ООО "МСМ" приняло меры, направленные на обеспечение безопасности в ходе мероприятия: привлекло для охраны порядка сотрудников охраны "Крокус сити холл" и направило в полицию уведомление о концентре. Кроме того, для помощи сотрудникам охраны были выделены работники полиции и кинолог с собакой.

При этом, как подчеркивается в документе, пострадавшие в результате теракта имеют право требовать компенсацию с подсудимых по уголовному делу.