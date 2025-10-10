19-летний водитель, въехавший в остановку в Новосибирске, не имел прав

В ДТП пострадали шесть человек

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Водитель 2006 года рождения, который в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на людей на остановке в Новосибирске, не имел водительских прав, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Да, без прав", - сказала собеседница агентства.

Как сообщили ранее в полиции, водитель управлял автомобилем Volkswagen Polo и совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки "Октябрьский универмаг". В ДТП пострадали шесть человек, все госпитализированы. У водителя выявлены признаки алкогольного опьянения. По данным правоохранительных органов, автомобиль находился в каршеринге.