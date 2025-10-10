Экс-главу стройкомпании в Красноярске подозревают в уходе от налогов

Сумма ущерба оценивается в 260 миллионов рублей.

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Бывшего генерального директора строительной компании в Красноярске подозревают в уходе от налогов на сумму более 260 млн руб. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета РФ.

"Следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждены уголовные дела в отношении бывшего генерального директора строительной организации и руководителя коммерческой компании. В зависимости от роли и степени участия каждого, они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств)", - говорится в сообщении, в ведомстве не сообщают название строительной компании и фамилии подозреваемых.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что речь идет о бывшем депутате горсовета Красноярска Разиме Абасове, ранее руководившем крупным красноярским застройщиком - компанией "Монолитстрой".

По версии следствия, с 2019 по 2022 год он организовал изготовление фиктивных документов, которые позволили занизить выплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на сумму более 260 млн руб. "Также 13 мая 2025 года фигуранты изготовили поддельные платежные поручения, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им организаций за якобы оказанные услуги на общую сумму 10 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уголовные дела возбуждены по материалам регионального управления ФСБ. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.