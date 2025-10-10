В Новосибирске завели дело по факту наезда машины на остановку с людьми

Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в региональной прокуратуре

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении 19-летнего молодого человека, которого обвиняют в том, что он в пьяном состоянии на каршеринговой машине наехал на остановку, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщила региональная прокуратура.

"Следователем МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего местного жителя. Он обвиняется по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - говорится в сообщении.