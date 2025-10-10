Фигуранты по делу о махинациях с поставками для Росгвардия дали показания на соучастника

Олег Чекрышев, Александр Беляков и Наталья Барканова признали в полном объеме вину в совершении мошенничества

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ООО "Комплексные системы" Олег Чекрышев, генеральный директор ООО "Ресурс-Авто" Александр Беляков и генеральный директор ООО "Нижегородский автомобильный завод" (НИАЗ) Наталья Барканова, обвиняемые в особо крупном мошенничестве на 283,5 млн рублей при исполнении государственного контракта по поставкам комплексов разминирования "Аракс" для Росгвардия, дали показания на бывшего сотрудника департамента реализации государственных программ и организации закупок Росгвардии Вадима Гречишникова, как на соучастника преступления. Об этом говорится в материалах Московского гарнизонного военного суда, с которыми ознакомился ТАСС.

"Несмотря на занятую подсудимым позицию о собственной невиновности, его вина в совершении преступного деяния подтверждается показаниями соучастников - подсудимые Чекрышев, Беляков и Барканова признали в полном объеме вину в совершении мошенничества и дали показания, полностью соответствующие предъявленному каждому из них обвинению", - отметил прокурор в ходе судебных прений.

По данным следствия

По данным следствия, в 2018 году у Чекрышева, Белякова и Баркановой возник преступный умысел на хищение бюджетных средств, выделенных на закупку комплексов разминирования "Аракс", с помощью служебного положения Гречишникова. В своих показания Беляков рассказал, что сам обратился к Гречишникову и обозначил желание заработать на поставках комплексов путем завышения цен, так как компании обвиняемых являлись держателями технической документации на "Аракс" и имели техническое преимущество перед другими компаниями, поэтому могли повлиять на ценообразование при поведении закупок.

Гречишников согласился с предложением и отправил запросы о поставках комплексов "Аракс" в компании Белякова, Чекрышева и Баркановой. В ответ на запрос были представлены коммерческие предложения от компаний фигурантов с ценами без указания метода определения цены на запрашиваемую продукцию. После этого Гречишников организовал закупочные процедуры в результате которых был проведен аукцион по госзаказу, на который заявку подала только компания Чекрышева ООО "Комплексные системы". Таким образом Росгвардия заключила государственный контракт с ООО "Комплексные системы" на поставку мобильных комплексов разминирования "Аракс".

Для оправдания завышенных цен ООО "Комплексные системы" заключила с ООО "Ресурс-Авто" Белякова договор об использовании технических условий для производства "Араксов". Также был заключен договор с НИАЗ на оборудование комплексов базовым шасси.

В итоге с 2018 по 2023 год было заключено пять госконтрактов на общую сумму порядка 459,7 млн рублей, включая необоснованные затраты в размере 204,4 млн рублей. Для обналичивания денежных средств фигуранты использовали фиктивные трудовые договоры со сторонними организациями.

Гречишников вину не признал. Он утверждает, что в 2018 году в подготовленном им запросе Росгвардии содержалось требование о предоставлении документов, обосновывающих предложенные цены. Но так как они представлены не были, он произвел расчет из представленных потенциальными поставщиками цен, о чем не доложил руководству.

Он сообщил, что знал о "Ресурс-Авто" , так как эта компания раньше поставляла "Аракс" в МВД еще до образования Росгвардии, НИАЗ был в заявках инженерного направления генштаба Росгвардия. О том что компания "Комплексные системы" может использовать техническую документацию на комплексы "Аракс" и организовать их поставку, по его словам, ему рассказал Беляков. Сложившуюся ситуацию Гречишников объясняет стремлением не допустить срыва государственного оборонного заказа и организовать своевременную закупку "Аракс".

Признали вину в полном объеме

При этом Барканова написала явку с повинной и способствовала следствию, а также уголовному преследованию других участников преступления. Вместе с ней Чекрышев и Беляков признали вину в полном объеме. Они добровольно возместили ущерб в размере 12 млн рублей - Беляков возместил 7 млн рублей, Чекрышев 3 млн рублей, а Барканова 2 млн рублей. В связи с этим потерпевшая сторона снизила исковые требования до 271 млн рублей.

Потерпевшая сторона требует взыскать со всех обвиняемых сумму ущерба за первый госконтракт в размере 35,6 млн рублей, а по остальному ущербу в размере 235 млн рублей взыскать с Чекрышева, Белякова и Баркановой.