Поисковики отрабатывают все возможные сценарии произошедшего с семьей Усольцевых

Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярской крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Поисковики, которые ищут семью Усольцевых, пропавшую в Партизанском районе Красноярского края, рассматривают самые разные сценарии произошедшего с туристами, но чаще всего наиболее верным оказывается самый простой вариант. Об этом сообщил в студии ТАСС руководитель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски семьи идут уже десятые сутки.

"Поскольку многие люди следят за этой историей, возникают разные домыслы. Мы никак не можем поддержать или опровергнуть эти конструкции, потому что занимаемся непосредственным поиском на месте и нам точно не до фантазии. Но, не сомневайтесь, мы отрабатываем все возможные версии. Координатор, который у нас управляет поисковым мероприятием на месте, вынужден рассматривать и удивительные сценарии и тратить силы поисковиков добровольцев таким образом, чтобы дать наибольшие шансы [пропавшим туристам]. Мы всегда верим в какие-то чудеса", - сообщил Сергеев.

По словам руководителя поисково-спасательного отряда, как правило, чаще всего верным оказывается самое простое объяснение событий. "Как правило, ситуация выглядит всегда так, как она и в реальности развивается. Сценарии, которые выбиваются из обычных, <…> наверное, могут быть, но это в основном киношный сценарий. <…> Поэтому я бы здесь не мудрил", -добавил Сергеев.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярской крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.