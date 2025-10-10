Кличко назвал сложной ситуацию с электроснабжением после взрывов в Киеве

Мэр города сообщил, что повреждена критическая инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ситуация с электроснабжением в Киеве сложная после серии взрывов, повреждена критическая инфраструктура. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Энергетики работают над возобновлением энергоснабжения. Ситуация сложная. Все необходимые службы занимаются ее преодолением", - написал он в своем телеграм-канале.

Кличко пояснил, что перебои связаны с повреждением критической инфраструктуры. В частности, обесточен левый берег столицы.

В ночь на пятницу в Киеве произошла серия взрывов, после этого мэр сообщил о перебоях с подачей электроэнергии и воды.