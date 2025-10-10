Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Украине перекрыли движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

Плотина является самой большой подконтрольной Киеву гидроэлектростанцией
Редакция сайта ТАСС
03:59

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыто после взрывов. Об этом сообщил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров.

"На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс", - написал он в своем Telegram-канале.

Перед этим Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Днепрогэс расположена в городе Запорожье и состоит из двух станций - ГЭС-1 и ГЭС-2. Она является самой большой подконтрольной Украине гидроэлектростанцией. 

Украина