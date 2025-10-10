На Украине перекрыли движение по дамбе Днепрогэс после взрывов

Плотина является самой большой подконтрольной Киеву гидроэлектростанцией

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение по автодорожному переезду дамбы Днепровской ГЭС перекрыто после взрывов. Об этом сообщил глава администрации подконтрольных Киеву районов Запорожской области Иван Федоров.

"На данный момент перекрыт проезд по плотине Днепрогэс", - написал он в своем Telegram-канале.

Перед этим Федоров сообщал о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Днепрогэс расположена в городе Запорожье и состоит из двух станций - ГЭС-1 и ГЭС-2. Она является самой большой подконтрольной Украине гидроэлектростанцией.