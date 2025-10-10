В Бурятии в селе Старый Энхалук пожар охватил дома нескольких подворий

Распространению огня способствовали неблагоприятные погодные условия

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 10 октября. /ТАСС/. Пожарные тушат загоревшиеся несколько домов в селе Старый Энхалук в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

"На пульт диспетчера пожарной части поступило сообщение, что в селе Старый Энхалук Кабанского района произошло возгорание жилого дома. На момент прибытия добровольной пожарной команды установлено, что горела мансарда двухэтажного дома. Неблагоприятные погодные условия способствовали распространению огня, который перекинулся на соседние строения", - говорится в сообщении.

На месте работает личный состав второго Кабанского отряда Государственной противопожарной службы Бурятии - порядка 16 человек, а также местные жители. Привлечено восемь единиц техники.