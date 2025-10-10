В Красноярске задержали рецидивиста по обвинению в убийстве двух человек

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Неоднократно судимый мужчина задержан по обвинению в двух убийствах, совершенных в квартирах в многоквартирных домах на улице Джамбульская и Новгородская в Красноярске. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК РФ по краю и Хакасии.

"В квартирах многоквартирных домов по улице Джамбульская и Новгородская обнаружены тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти. В результате осмотров мест происшествий и проведения первоначальных следственных действий следователи и криминалисты регионального СК пришли к выводу, что обстоятельства совершения каждого преступления по почерку схожи между собой и могли быть совершены одним лицом", - говорится в сообщении ведомства.

Мужчина был задержан в Иланском районе. Он был ранее неоднократно судим. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбое (ч. 2 ст.162). По версии следствия, в конце сентября 2025 года мужчина пришел в квартиру к своей знакомой и зарезал ее. После этого он убил мужчину в квартире на улице Джамбульской, у которого временно проживал. Мужчина похитил из квартир потерпевших мобильные телефоны, бытовую технику и иные личные вещи, которые он затем сдал в ломбард.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.