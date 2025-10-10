В городе Запорожье получили повреждения объекты газовой инфраструктуры

Жителей просят ограничить потребление газа

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объекты газовой инфраструктуры получили повреждения после взрывов в подконтрольном Киеву городе Запорожье, жителей просят ограничить потребление газа. Об этом сообщила компания "Запорожгаз".

По данным, опубликованным в ее Telegram-канале, ограничить потребление "крайне важно в связи с повреждением газовых объектов".

В компании рассчитывают, что ограниченное потребление жителями и предприятиями позволит стабилизировать давление в сети и избежать отключений газоснабжения.

Ранее сообщалось о серии взрывов в подконтрольной Киеву части Запорожской области. После этого было перекрыто движение по дамбе Днепрогэс - крупнейшей гидроэлектростанции на Украине.