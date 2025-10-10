В Приморье мужчина побил нескольких школьников и распылил газ из баллончика

Инцидент произошел на территории школы в городе Большой Камень

ВЛАДИВОСТОК, 10 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы задержали 42-летнего жителя города Большой Камень в Приморье, который в ходе разбирательств на школьной территории с обидчиками сына нанес детям телесные повреждения и распылил газ из баллона. Об этом сообщается в телеграм-канале УМВД России по Приморскому краю.

"На пришкольной территории между мужчиной и подростками произошел конфликт, в ходе которого гражданин причинил телесные повреждения школьникам и распылил газ из баллона. В результате инцидента пострадали несколько человек. Мужчина скрылся с места происшествия на автомобиле", - говорится в сообщении.

Позднее полиция задержала 42-летнего местного жителя. В ходе проверки будет установлена степень нанесенного вреда здоровью детей. Было установлено, что родитель пришел в школе после конфликта между шестиклассниками.