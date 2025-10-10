В Киеве и области наблюдают перебои в движении пригородных поездов

Это связано с отсутствием напряжения в сети, сообщила компания "Укрзализныця"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Движение пригородных поездов осложнено в украинской столице и Киевской области. Об этом сообщила компания "Укрзализныця" ("Укржелдорога").

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, движение поездов на отдельных участках осложнено в связи с отсутствием напряжения в сети.

Перед этим также сообщалось о перебоях в движении киевского метрополитена из-за нарушения энергоснабжения.

В ночь на 10 октября в Киеве произошла серия взрывов. Мэр Виталий Кличко назвал ситуацию сложной и сообщил о перебоях с электро- и водоснабжением города. По данным издания "Страна", взрывы, в частности, произошли в районе киевской ТЭЦ-6.