В Киевской области ввели аварийные отключения света

Электричества также нет в некоторых районах Киева

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Аварийные отключения электроснабжения введены в Киевской области, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.

Компания также напоминает, что свет отключен в ряде районов Киева.

Кроме того, аварийные отключения света ввели в Полтавской и Сумской областях.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. В Киеве возникли проблемы с электро- и водоснабжением, осложнено движение метрополитена и пригородных поездов. Перебои со светом также наблюдаются в Днепропетровске.