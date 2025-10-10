В крови сбившего людей на остановке новосибирца было 0,9 промилле алкоголя

В аварии пострадали шесть человек

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Правоохранители установили степень опьянения в 0,9 промилле у 19-летнего юноши, который на арендованной машине влетел в толпу людей на остановке в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"У водителя установлено опьянение 0,9 промилле", - сказали ТАСС в надзорном органе. 0,9 промилле означает, что в одном литре крови содержится 0,9 грамма этанола (алкоголя). Такая концентрация алкоголя приводит к нарушениям равновесия, двигательных функций, речи и реакции, а также к затуманенному зрению.

ДТП произошло вечером 9 октября, пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения. По информации новосибирского Минздрава, один из пострадавших в результате наезда машины находится в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в тяжелом состоянии.