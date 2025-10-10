Сотрудницу омской психбольницы оштрафовали на 5 млн рублей за получение взятки

За взятки в размере около 1,8 млн рублей женщина принимала некачественные продукты

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 10 октября. /ТАСС/. Омский суд оштрафовал на 5 млн рублей бывшую заведующую пищеблоком психиатрической больницы им. Солодникова, которая за взятки в размере около 1,8 млн рублей принимала некачественные продукты. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области. Одного из предпринимателей, дававшего взятки, оштрафовали на 3 млн рублей.

"Суд приговорил указанных лиц к штрафам в размере 5 и 3 млн рублей соответственно, лишив бывшую сотрудницу психиатрической больницы права в течение 8 лет заниматься производственно-хозяйственной и обслуживающей деятельностью в сфере здравоохранения. Также суд постановил конфисковать у нее денежные средства, равные сумме взятки", - говорится в сообщении.

Прокуратура просила назначить женщине наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовать на 21 млн рублей, предпринимателю - 9 лет лишения свободы со штрафом около 20 млн рублей. Решение об оспаривании судебного акта ведомство примет позднее.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, с 2019 по 2023 год осужденная получила от двух предпринимателей в качестве взятки около 1,8 млн рублей. За это она приняла некачественную молочную и мясную продукцию на сумму более 41 млн рублей. По ходатайству следствия на имущество обвиняемых был наложен арест. Уголовное преследование второго предпринимателя было прекращено за активное содействие в раскрытии преступления.