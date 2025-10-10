В Якутске подросток погиб от удара током во время зарядки телефона

По делу назначены экспертизы

ЯКУТСК, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбудили в Якутске после гибели юноши от поражения электрическим током. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по Якутии.

По данным ведомства, ЧП произошло в жилом доме на улице Халтурина. Жительница Якутска 8 октября обнаружила своего 17-летнего сына с термическим ожогом в области груди и вызвала скорую. Медики констатировали смерть.

"Прибывшей следственной группой в ходе проведения осмотра места происшествия найден мобильный телефон погибшего, который на момент обнаружения тела был подключен к зарядному устройству и электросети", - сообщили в СК. Предварительно, погибший использовал телефон во время зарядки, когда его по неустановленной пока причине ударило током.

Ведутся следственные действия, назначены экспертизы.