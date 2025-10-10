Жителя Кузбасса осудили пожизненно за двойное убийство 30-летней давности

На допросе фигурант дал следствию показания об обстоятельствах содеянного

КЕМЕРОВО, 10 октября. /ТАСС/. Суд в Кемеровской области приговорил 62-летнего местного жителя к пожизненному лишению свободы за убийство двух человек, совершенное в апреле 1995 года. На момент приговора он уже был приговорен за другое преступление к смертной казни, которая была заменена на пожизненное заключение, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, в 1995 году мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомой супружеской пары в селе Атаманово. Когда алкоголь закончился, хозяин дома достал пачку денег, взял несколько купюр для очередной покупки и ушел в спальню, чтобы убрать оставшиеся средства. В это время осужденный взял нож и нанес потерпевшему множество ударов в тело и шею. Супруга жертвы услышала крики и попыталась помочь мужу, но получила несколько ударов ножом в шею. Преступник похитил деньги, поджег газеты в шкафу и после чего скрылся. Тела погибших были обнаружены спасателями при тушении пожара.

"В 2023 году в ходе совместной работы следователей, следователей-криминалистов регионального управления СК и оперативных сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области - Кузбассу была установлена причастность к этому преступлению местного жителя, уже отбывающего пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжких преступлений против личности. Судом он был приговорен к смертной казни, которая впоследствии была заменена на пожизненное заключение", - говорится в сообщении.

В результате фигурант уголовного дела признан виновным по п. "а", "з" ст. 102 УК РСФСР в редакции закона РСФСР от 07.03.1995 № 28-ФЗ (умышленное убийство двух лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений). На допросе фигурант дал следствию последовательные показания об обстоятельствах содеянного. Путем полного сложения наказаний суд вновь приговорил осужденного к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.