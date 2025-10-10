ФСБ заявила о подкупах Киевом жителей ЛНР для терактов и поджогов

Кроме денежного вознаграждения украинские и иностранные силовики также применяют шантаж и фейковые предложения трудоустройства

ЛУГАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Украинские и иностранные спецслужбы усилили работу по подкупу жителей Луганской Народной Республики для проведения на территории региона терактов, поджогов административных зданий и нанесения ущерба гражданской и военной инфраструктуре. Как сообщили журналистам в УФСБ России по республике, кроме денежного вознаграждения украинские и иностранные силовики также применяют шантаж и фейковые предложения трудоустройства.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике обращает внимание на возрастающую активность специальных служб недружественных государств, в том числе Украины, по вовлечению граждан России в противоправную деятельность. Методы их работы - организация и осуществление террористических актов, в том числе путем поджогов зданий органов государственной власти, нанесения ущерба объектам военной, транспортной, социальной инфраструктуры, выманивание денежных средств граждан под предлогом пожертвований в различные "благотворительные" и "гуманитарные" организации, по факту обеспечивающие финансовую поддержку ВСУ (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС)", - сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для связи с жителями ЛНР украинские и иностранные силовики используют подложные телефонные номера и аккаунты в мессенджерах. "Как предлог могут использовать предложения о найме на работу, в том числе в органы безопасности, просьбы оказания содействия в проведении оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий и прочее", - сообщили в региональном УФСБ, добавив, что противник также использует методы подкупа и шантажа для вовлечения жителей республики в "преступную деятельность, которая квалифицируется действующим законодательством как государственная измена, диверсия или террористический акт".