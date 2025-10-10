На Филиппинах сняли предупреждение о цунами после землетрясения магнитудой 7,4

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин отозвал предупреждение о цунами на юге республики после землетрясения магнитудой 7,4.

По его данным, в районе города Тандаг в результате подземных толчков были зафиксированы волны высотой 30 сантиметров. "Угроза цунами в значительной степени миновала, поэтому институт снял все предупреждения о цунами", - говорится в сообщении института.

После землетрясения филиппинские сейсмологи зафиксировали около 180 афтершоков, самый мощный из которых был магнитудой 5,8. По данным телеканала ABS-CBN News, число погибших в результате удара стихии возросло до двух.

Землетрясение на Филиппинах было зафиксировано в 09:43 по местному времени (04:43 мск). Очаг залегал на глубине 23 км.