В Кировоградской области отключилась водонасосная станция

Система работает в экономном режиме

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Водонасосная станция отключилась в Кировоградской области в центре Украины, вода подается в экономном режиме. Об этом сообщил глава областной администрации Андрей Райкович.

"В Кировоградской области - отключение водонасосной станции областного коммунального предприятия "Днепр-Кировоград (Елизаветград - прим. ТАСС)" в Светловодске", - написал он в своем Telegram-канале.

Райкович предупредил, что в настоящее время давление в водосети снизилось, система работает в экономном режиме.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах.