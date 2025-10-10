В мошенничестве на контрактах для службы в зоне СВО подозревают четырех человек

Ущерб от их действий оценили в более чем 80 млн рублей

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали четырех человек, которые подозреваются в мошенничестве с контрактами на службу в зоне СВО, жертвами стали более 40 человек, ущерб превысил 80 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Отправку контрактников в зону СВО превратили в криминальный бизнес злоумышленники, которых задержали мои коллеги из Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Местный житель и трое приезжих из Псковской области подозреваются в серии мошенничеств в отношении участников специальной военной операции", - написала она в своем Telegram-канале.

По словам Волк, пострадавших более 40, при этом некоторые из них погибли в зоне проведения СВО. Сумма ущерба может превышать 80 млн рублей.

Предварительно установлено, что аферисты действовали с середины 2024 года, используя связи в военных комиссариатах Псковской области. Они собирали информацию о тех, кому было отказано в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья. "Злоумышленники связывались с такими гражданами и обещали помощь в поступлении на военную службу и отправке в зону проведения СВО. Новобранцев привозили в Санкт-Петербург и с помощью связей в пунктах отбора районных администраций на основании фиктивных документов обеспечивали заключение контракта", - пояснила представитель ведомства.

По ее словам, кандидатам оформлялись банковские карты, на которые перечислялись социальные выплаты. Фигуранты убеждали потерпевших передать им средства платежа и доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Карты обещали вернуть сразу после перевода выплат и вычета комиссионных за свои услуги. На самом деле все поступившие средства сразу направлялись на подконтрольные аферистам счета.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).