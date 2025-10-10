Зеленский после взрывов сообщил об отключении света в восьми областях Украины

Отключения света наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры повреждены после взрывов на Украине, в восьми областях страны и в Киеве фиксируют отключения электроэнергии. Об этом сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, отключения света наблюдаются в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях. "В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения", - добавил он в своем Telegram-канале. Кроме того, отключения фиксируют в подконтрольной Киеву части ДНР.

В ночь на пятницу на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. Зеленский не уточнил количество и расположение поврежденных объектов критической инфраструктуры, но отметил, что на многих из них еще продолжается ликвидация последствий.

Минэнерго Украины отметило в своем Telegram-канале, что в перечисленных регионах обесточено "значительное число потребителей". Уточняется, что аварийные отключения света в ряде областей введены в целях стабилизации ситуации в энергосистеме.