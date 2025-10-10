В Черкасской области Украины энергетическое оборудование получило повреждения

Специалисты применяют экстренные отключения

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Энергетическое оборудование повреждено в Черкасской области в центральной части Украины, применяются экстренные отключения. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Табурец.

"В результате повреждения энергетического оборудования <...> по Черкасской области частично применены аварийные отключения электроэнергии", - написал он в своем Telegram-канале.

Утром он проинформировал о перекрытии движения по дамбе Каневской ГЭС и повреждении инфраструктуры в регионе, не уточняя подробностей.

В ночь на 10 октября на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключении света в Днепропетровской, Киевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.