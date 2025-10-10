Экс-судью Верховного суда Момотова госпитализировали

Он не может участвовать в иске по изъятию его имущества

Редакция сайта ТАСС

Виктор Момотов © Артем Коротаев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Судья Верховного суда в отставке Виктор Момотов госпитализирован и поэтому не может участвовать в заседании суда по иску об изъятии имущества. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс.

"Мой доверитель Момотов госпитализирован, поэтому не может участвовать в сегодняшнем заседании. Просим отложить заседание, так как он хочет участвовать лично. В дальнейшем, если лечение затянется, возможно, придется рассмотреть без него", - сказал в начале заседания адвокат Момотова.

Судья оказалась откладывать заседание на данной стадии.

Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Марченко.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.