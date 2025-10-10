Премьер Украины сообщила о существенных повреждениях объектов энергетики

Юлия Свириденко заявила об "одном из самых сконцентрированных" ударов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Энергетическая инфраструктура Украины в ночь на 10 октября получила существенные повреждения. Об этом сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.

"Существенные повреждения энергетической инфраструктуры", - написала она в своем Telegram-канале. Свириденко заявила, что в ночь на пятницу был "один из самых больших сконцентрированных ударов против объектов энергетики".

В ночь на пятницу на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу, поступали сообщения о взрывах в разных городах. После поступила информация об отключениях света в Киеве и столичном регионе, а также в Днепропетровской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.