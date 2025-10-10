В Хабаровском крае осудили экс-замначальника по строительству по делу о хищении

Андрей Скоморохов обвиняется в пособничестве в хищении более 52 млн рублей при строительстве детского больничного комплекса

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре назначил срок в колонии бывшему замначальника по строительству объектов КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" Андрею Скоморохову по делу о пособничестве в хищении более 52 млн рублей при строительстве детского больничного комплекса. Об этом сообщили в Управлении Генеральной прокуратуры по Дальневосточному федеральному округу.

"Центральный районный суд г. Комсомольска-на-Амуре вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего заместителя начальника по строительству объектов КГКУ "Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края" Андрея Скоморохова. Он признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 (пособничество в мошенничестве в особо крупном размере), ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)", - говорится в сообщении. Скоромохову назначено 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей с лишением права занимать определенные должности на два года с ограничением свободы на один год.

Государственный контракт на строительство детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска-на-Амуре был заключен службой заказчика в 2017 году. К подрядным работам была привлечена компания, учредителем которой являлся сын обвиняемого. При пособничестве отца руководитель подрядной организации представил к оплате документы, содержащие ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. Кроме того, часть работ была выполнена с нарушением строительных норм и правил. В результате противоправных действий бюджету причинен ущерб на общую сумму свыше 52 млн рублей.

Также судом удовлетворен иск прокуратуры края о взыскании с осужденного суммы причиненного ущерба в доход государства, сохранен арест на имущество виновного. Ранее приговор был вынесен в отношении руководителя подрядной организации.